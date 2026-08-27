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Укытучыларны ясалма интеллект белән эшләргә өйрәтәчәкләр

Яңа уку елында «Укытучы эшендә ясалма интеллект» квалификация күтәрү программасы кертелә. Анда 250 мең педагог катнаша, бу - Россия укытучыларының гомуми санының дүрттән бер өлеше диярлек.

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