Избиение ребенка в Пушкине. ВИДЕО

В соцсетях начало распространяться видео, на котором мужчина ударил рукой по лицу маленькую девочку. Ранее СМИ писали, что пьяный мужчина посадил за руль свою маленькую дочь, которая случайно переключила рычаг коробки передач и устроила аварию.