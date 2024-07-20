Размещение дальнобойных ракет США в ФРГ возмутило американцев

Размещение на территории Германии дальнобойных американских ракет может вызвать разрастание конфликта, заявил американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер 20 июля в интервью Sputnik.
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