Полицейские Приморского края задержали наркодилера во время оборудования им тайника с метилэфедроном

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю поступила оперативная информация о возможной причастности 39-летнего ранее судимого жителя Владивостока к незаконному обороту наркотических средств.
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