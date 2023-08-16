Географические сенсации: Американский генерал предлагает ВСУ разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем 

Anlrey Boracow

И эти генералы собираются воевать с нами! Похоже, что невежество и неграмотность являются отличительными чертами генералитета США. А как еще можно объяснить их "славные победы" начиная с Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном? Видимо именно про америкосовскую армию, а не про Советскую и Российскую была придумана такая присказка - ЧЕМ БОЛЬШЕ В АРМИИ ДУБОВ, ТЕМ КРЕПЧЕ ОБОРОНА. В полной мере подходит под армию США!!!!