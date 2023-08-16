Украине ни в коем случае нельзя останавливать свой «контрнаступ» и переносить его на весну. Об этом экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Географические сенсации: Американский генерал предлагает ВСУ разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем
Комментарии
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Лев Добрый
Если сказать одним словом, то получится - ДЕБИЛ!👀😱👈👍
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15 час.
Anlrey Boracow
И эти генералы собираются воевать с нами! Похоже, что невежество и неграмотность являются отличительными чертами генералитета США. А как еще можно объяснить их "славные победы" начиная с Кореи и Вьетнама и заканчивая Афганистаном? Видимо именно про америкосовскую армию, а не про Советскую и Российскую была придумана такая присказка - ЧЕМ БОЛЬШЕ В АРМИИ ДУБОВ, ТЕМ КРЕПЧЕ ОБОРОНА. В полной мере подходит под армию США!!!!
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14 час.
AB
Anlrey Boracow
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14 час.
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