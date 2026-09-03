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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян остался в запасе в 3 из 4 матчей «Сосьедада» в этом сезоне – вышел лишь на 87-й минуте в 1-м туре Ла Лиги

Арсен Захарян остался в запасе в третьем матче подряд. Сегодня « Сосьедад » встречался с «Сельтой» (0:0) в перенесенной игре 6-го тура Ла Лиги .

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