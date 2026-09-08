Гришин об отказе Олейникова «Рубину»: «Если руку пожал и есть договоренность – ты переходишь. Раз он прилетел в Казань, значит, договоренность была»

Бывший футболист ЦСКА, главный тренер « Банки » Александр Гришин высказался о переходе хавбека «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в ЦСКА, а не « Рубин ».
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