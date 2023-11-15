Скоро подешевеют автомобили. Почему это случится

Из-за насыщения рынка автомобили в России могут подешеветь в конце 2023 года Массовые поставки китайских автомобилей в Россию стабилизируют спрос и предложение на рынке, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен.
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