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ЗА БАРАНКОЙ

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Скоро подешевеют автомобили. Почему это случится

Скоро подешевеют автомобили. Почему это случится

Из-за насыщения рынка автомобили в России могут подешеветь в конце 2023 года Массовые поставки китайских автомобилей в Россию стабилизируют спрос и предложение на рынке, а это, в свою очередь, приведет к снижению цен.

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