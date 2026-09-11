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Порядка 100 молодых парламентариев станут наблюдателями на выборах в Подмосковье

Порядка 100 молодых парламентариев станут наблюдателями на выборах в Подмосковье

С 18 по 20 сентября в Подмосковье состоятся выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и местных советов. Председатель областного молодежного парламента Татьяна Некрасова сообщила, что в этом году около 100 молодых парламентариев примут участие в организации голосования в качестве членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

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