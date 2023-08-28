Работа аварийной комиссии “Луны-25”: рассказ ученого

Аварийная комиссия российской космической миссии «Луна-25» состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
Аварийная комиссия российской космической миссии «Луна-25» состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
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