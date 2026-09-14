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Крымская газета

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Детёныша дельфина, которого спасают в Крыму четвёртый месяц, предлагают умертвить

Детёныша дельфина, которого спасают в Крыму четвёртый месяц, предлагают умертвить

В полевом лагере Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» уже четвёртый месяц живёт малышка-белобочка Персефона.

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