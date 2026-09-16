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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривс объявил о завершении карьеры в 39: «Время не победить». Нападающий провел 962 игры в лиге

Нападающий Райан Ривс объявил о завершении карьеры. «К сожалению, время не победить. Каждый силовой прием, каждая драка – все это в итоге сказалось на мне.

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