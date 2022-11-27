Алаев о клубах РПЛ в еврокубках: «Теоретически нас могут вернуть в 2023-м. Никто не может дать прогноз»

Президент Мир РПЛ оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки. — При составлении структуры календаря вы исходите из того, что в следующем сезоне наших клубов тоже не будет в Европе? — Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков.