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Алаев о клубах РПЛ в еврокубках: «Теоретически нас могут вернуть в 2023-м. Никто не может дать прогноз»

Президент Мир РПЛ оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки. — При составлении структуры календаря вы исходите из того, что в следующем сезоне наших клубов тоже не будет в Европе? — Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков.

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