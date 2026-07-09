"Скоро только по праздникам". Эксперты предупреждают о резком росте цен на кофе

Из-за засух и аномальной жары в Бразилии, Вьетнаме и других странах падает урожайность кофейных зерен, а биржевые цены стремительно растут К концу текущего года цены на кофе могут вырасти на 20% и средняя стоимость одной чашки достигнет 300–350 рублей, сообщил экономический аналитик Денис Миролюбов в интервью "Абзацу".
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