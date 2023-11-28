Центральный контрагент СПБ биржи приостановил вывод средств со счетов клиентов

«СПБ Клиринг» — центральный контрагент по договорам, заключаемым на торгах на СПБ бирже – приостановил исполнение поручений на вывод денежных средств со счетов участников торгов, сообщила во вторник, 28 ноября, компания «Цифра брокер».
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