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Врач перечислила причины появления шума в ушах

Врач перечислила причины появления шума в ушах

Причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера, рассказала 29 февраля изданию Live Science американский врач-удиолог Сабрина Ли.

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