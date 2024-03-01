Врач перечислила причины появления шума в ушах

Причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера, рассказала 29 февраля изданию Live Science американский врач-удиолог Сабрина Ли.