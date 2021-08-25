Мировое обозрение

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В Испании обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди

В Испании обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами могут быть люди

В испанской Валенсии обрушилось жилое трехэтажное здание, под завалами могут находиться люди, сообщает пожарная служба муниципалитета Пеньискола.

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