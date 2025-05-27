Рекламные звонки: как защититься от нежелательной рекламы по телефону

Рекламные звонки в последнее время приобрели массовый характер. При этом, как отмечает юрист Евгений Фурин (Telegram-канал «Юрист объясняет»), защититься от назойливых телефонных рекламных сообщений вполне возможно.
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