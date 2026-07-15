Подмосковный гинеколог Тарас Бунь напомнил о пользе спорта для беременных

При нормально протекающей беременности физическая активность не только допустима, но и полезна. Подмосковный врач отметил, что если отсутствуют медицинские противопоказания, будущим мамам не стоит полностью отказываться от движения.
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