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Подмосковный гинеколог Тарас Бунь напомнил о пользе спорта для беременных

Подмосковный гинеколог Тарас Бунь напомнил о пользе спорта для беременных

При нормально протекающей беременности физическая активность не только допустима, но и полезна. Подмосковный врач отметил, что если отсутствуют медицинские противопоказания, будущим мамам не стоит полностью отказываться от движения.

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