01.12.2023Подведены итоги районного этапа областного конкурса плакатов ´Мы выбираем жизнь!´, проводимого с целью пропаганды здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и разъяснения среди учащихся мер профилактики ВИЧ-инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии