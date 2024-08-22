Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину

На недавнем выступлении Максима Галкина* в Латвии, юморист столкнулся с оскорблением в свой адрес. Когда он спустился к зрителям и вступил с ними в диалог, желание высказаться выразил один из мужчин, сидящих в первом ряду.
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