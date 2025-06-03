Илон Маск заявил, что XChat станет доступен всем

В воскресенье Илон Маск объявил о запуске новой версии функции прямых сообщений (DM) X под названием XChat, которая поддерживает такие функции, как исчезающие сообщения, шифрование и возможность обмена файлами, а также аудио- и видеозвонки.
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