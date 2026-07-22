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Главное за ночь 22 июля

Главное за ночь 22 июля

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что от Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов.

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