В арбитражном суде началось рассмотрение дела о сохранении усадьбы Фёдора Плевако

Региональный департамент по государственной охране объектов культурного наследия требует от администрации Староюрьевского муниципального округа предпринять меры по сохранению главного усадебного дома Фёдора Никифоровича Плевако.
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