В Архангельске эксперты обсудили итоги второго дня президентских выборов

Обсуждения преподавателей высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений состоялись 16 марта в в Агентстве регионального развития, где осуществляет свою работу Центр общественного наблюденияСтоит уточнить, что по данным региональной избирательной комиссии на 20:00 16 марта, свой выбор сделали почти 437 тысяч жителей Поморья.