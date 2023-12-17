ЦАХАЛ обнаружил оружие ХАМАС в инкубаторах медцентра

REUTERS/Amir Cohen Израильские военные обнаружили в секторе Газа оружие, спрятанное в инкубаторах в медицинском центре, сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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