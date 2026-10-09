NQ — Higher-Timeframe Bullish, Lower-Timeframe Liquidity Search Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Elohim_is_all Quick marker guide Checkpoint / Sun or Moon = watch price reaction here before treating a pathway as active Alert = a reminder that price is approaching an area we’re monitoring ⬆️ Bullish path = possible move higher, subject to confirmation ⬇️ Bearish path = possible move lower, subject to confirmation SFP = watch for a sweep and possible reversal This is our larger top-down outlook, following the analysis from the 7th and yesterday’s shorter-term update.