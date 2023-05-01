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В Архангельске прошел фестиваль школьных СМИ

В Архангельске прошел фестиваль школьных СМИ

29 апреля в Гостиных дворах Архангельска прошёл фестиваль школьных СМИ.Его уже в восьмой раз провел Детский издательский центр Соломбальского Дома детского творчества.

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