Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Глушенков может придумать из ничего голевой момент»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
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