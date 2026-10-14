В Щелковской больнице действует программа наставничества для молодых медиков. В этом году в ней участвуют 79 опытных врачей и медицинских сестер, которые помогают новым сотрудникам адаптироваться в профессии, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.