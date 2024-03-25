«Был на связи с Путиным»: Лукашенко рассказал о первых часах после теракта в «Крокусе

Лидер Белоруссии добавил, что они «очень плотно работали». Белорусский президент Александр Лукашенко был на связи с российским коллегой Владимиром Путиным в первые часы после теракта в «Крокус Сити Холле».
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