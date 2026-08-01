Гинеколог ВОЗ: многодетность станет трендом среди образованных и обеспеченных граждан

Более часто в современных реалиях встречаются отцы, воспитывающие 5-7 детей от разных браков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.