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Всё о женщинах

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Гинеколог ВОЗ: многодетность станет трендом среди образованных и обеспеченных граждан

Гинеколог ВОЗ: многодетность станет трендом среди образованных и обеспеченных граждан

Более часто в современных реалиях встречаются отцы, воспитывающие 5-7 детей от разных браков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

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