В Крыму уничтожили почти 600 килограмм мяса

В Крыму сотрудники Россельхознадзора на одном из местных предприятий обнаружили признаки производства готовой мясной продукции из нелогичного объема сырья: согласно сведениям из информационной системы вес продукции был больше, чем вес использованного сырья.
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