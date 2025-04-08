⚡️МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, сообщили в ФАС.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня, сообщили в ФАС.
Свежие комментарии