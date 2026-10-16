Тестирование технологии бесконтактной подзарядки электромобилей от Honda начнутся уже в этом году. О разработке технологии беспроводной зарядки аккумуляторов электромобилей прямо на ходу объявило научно-исследовательское подразделение японской компании Honda R&D.
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