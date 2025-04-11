После выхода на свободу Михаила Ефремова воодушевилась его любовница

Освобождение Михаила Ефремова из колонии 9 апреля стало финальной точкой в трагической истории, начавшейся со смертельного ДТП, которое не только сломало жизнь актера, но и вывело на свет его тайный роман с актрисой театра “Современник” Дарьей Белоусовой.