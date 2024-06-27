Отсутствие совместных детей или разные политические взгляды? Истинные причины развода Нетребко и Эйвазова

Главной светской новостью последних часов, стало сообщение о разводе Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Буквально вчера они публиковали совместные фото с очередного мероприятия, после чего решили сообщить о расставании.
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