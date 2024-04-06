Кто становился кулаками, почему коллективизация была насильственной и коммунистическая демография

Руслан Богомолов

Замечательная статья. Разобрано по косточкам то, как советская большевистская власть, которая первой в мире установила законодательное разрешение женщине на аборт ("освободила женщину" от ответственности за ребёнка), установила порядок благополучия и женщины и мужчины в старости за счёт пенсии, которая исключительно зависела от стажа, тяжести и вредности работы по созданию материальной базы коммунизма. Капитализм не лучше - он предлагает обеспечение старости за счёт накопления фантиков-бонусов страхованием в ПФ. Дети стали не нужны, разве только в исчезающем хобби. Возвращать надо тысячелетнее отношение к детям, как СТРАХОВОМУ рентному капиталу, накопленному родителями к старости. Об этом здесь https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43377713453/I-snova-o-rozhdayemosti-?utm_referrer=mirtesen.ru