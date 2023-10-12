Армия Израиля нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС

Израильские военные ударили по оперативным командным центрам элитного подразделения ХАМАС, участвовавшего в атаке на приграничные населенные пункты страны в минувшую субботу, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
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