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Армия Израиля нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС

Армия Израиля нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС

Израильские военные ударили по оперативным командным центрам элитного подразделения ХАМАС, участвовавшего в атаке на приграничные населенные пункты страны в минувшую субботу, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.

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