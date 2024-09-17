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«Запланировано на конец года». ВС РФ готовы провести ядерные испытания? Какие регионы страны могут стать полигонами

«Запланировано на конец года». ВС РФ готовы провести ядерные испытания? Какие регионы страны могут стать полигонами

Автор: Иван Смирнов Вооруженные силы России в ближайшее время могут провести ядерные испытания в ответ на возможные удары ВСУ западными ракетами большой дальности, пишут некоторые Telegram-каналы.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Испытания на Лондоне и Вашингтоне помогут.
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45 мин.
лл
лина любимцева
А ЗАЧЕМ проводить ядерные испытания, если Россию  начнут обстреливать дальнобойными ракетами?!! Мало того, что нас  будут обстреливать, так еще мы еще сами  себя будем заражать последствиями ядерных испытаний?!!  НЕ ВИЖУ ЛОГИКИ!!!.... Лучше если  кто там бешеный  - то с разбегу башкой об стенку!!! ТРАХ-БА-БАХ!!!
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25 мин.
Сергей Кочегаров
Где и когда Россия планирует провести ядерные испытания? Рассматривая затронутый вопрос - это может быть и лондонское графство, и штат Вашингтон, и Иль-де-Франс, если по Парижу...  В РФ множество таких полигонов...
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24 мин.

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