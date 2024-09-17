«Запланировано на конец года». ВС РФ готовы провести ядерные испытания? Какие регионы страны могут стать полигонами

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лина любимцева

А ЗАЧЕМ проводить ядерные испытания, если Россию начнут обстреливать дальнобойными ракетами?!! Мало того, что нас будут обстреливать, так еще мы еще сами себя будем заражать последствиями ядерных испытаний?!! НЕ ВИЖУ ЛОГИКИ!!!.... Лучше если кто там бешеный - то с разбегу башкой об стенку!!! ТРАХ-БА-БАХ!!!