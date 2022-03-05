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В Ефремове утвержден список природных охраняемых территорий регионального значения

В Ефремове утвержден список природных охраняемых территорий регионального значения

Правительство Тульской области постановило объявить ряд памятников природы в Ефремовском районе особо охраняемыми природными территориями регионального значения, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации.

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