В Ефремове утвержден список природных охраняемых территорий регионального значения

Правительство Тульской области постановило объявить ряд памятников природы в Ефремовском районе особо охраняемыми природными территориями регионального значения, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации.
Правительство Тульской области постановило объявить ряд памятников природы в Ефремовском районе особо охраняемыми природными территориями регионального значения, согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации.
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