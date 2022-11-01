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Пентагон: США не видят признаков поставок Китаем оружия России

Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем, сообщает РИА "Новости".

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