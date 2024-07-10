18 июля в хуторе Дёминский состоится Престольный праздник Святой Елисаветы В программе праздника: 🕰9.
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18 июля в хуторе Дёминский состоится Престольный праздник Святой Елисаветы В программе праздника: 🕰9.