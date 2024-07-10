Дорогие земляки! Приглашаем 18 июля на Престольный праздник Святой Елисаветы, который состоится в хуторе Дёминский, Новоаннинского района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дорогие земляки! Приглашаем 18 июля на Престольный праздник Святой Елисаветы, который состоится в хуторе Дёминский, Новоаннинского района.