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МО РФ показало кадры уничтожения пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения

МО РФ показало кадры уничтожения пунктов ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения

Министерство обороны России опубликовало снимки уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины высокоточными боеприпасами нового поколения.

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