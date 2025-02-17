Геймплей Tides of Annihilation, успехи Assassin’s Creed Shadows, что будет с Marathon…

Игроки добрались до Avowed, Ubisoft опубликовала отчёт по итогам третьего квартала, IGN поделилось записью игрового процесса Tides of Annihilation, Epiс Games раскрыла показатели EGS, Джефф Грабб рассказал о планах Bungie по продвижению Marathon.
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