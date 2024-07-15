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Полезные идеи по обустройству участка и территории

Полезные идеи по обустройству участка и территории

Сад – место, где можно отдохнуть душой и телом в любое время суток независимо от сезона. А чтобы было максимально комфортно, уютно и радовало глаз, делимся простыми, но весьма полезными идеями по обустройству участка и территории.

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