Полезные идеи по обустройству участка и территории

Сад – место, где можно отдохнуть душой и телом в любое время суток независимо от сезона. А чтобы было максимально комфортно, уютно и радовало глаз, делимся простыми, но весьма полезными идеями по обустройству участка и территории.
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