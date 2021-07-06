Закон и Порядок

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«Газпром» отказался от транзитных мощностей Польши и Украины

«Газпром» отказался от транзитных мощностей Польши и Украины

Российская компания «Газпром» отказалась бронировать мощности на транзит газа через Украину и Польшу на будущий газовый год.

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Viktor Tumpurov
Урожай гороха для них спасение.
Игорь Лопандин
А не хрен вякать в сторону России,а то и рыбку съесть и на х... сесть,уроды.
Геннадий Бережнов
Хорошо сидят на фото! Видимо газ всё таки пойдёт.
Mila К
Разводите коров, незалежники, добывайте газ от них.
Александр Зотов
Чтобы в будущем иметь газ на Украине,фашистам придется оккупировать Европу и Америку,как пытался это сделать А.Гитлер.
Vladimir Lioubimcev
ГТС Польши и Украины - пройденный этап. Сейчас уже другие есть направления. А ведь к примеру Украина полностью была газифицирована. А теперь что? Ни отопления не будет, ни газа, ни горячей воды не будет... Вот что значит "нэзалэжнiсть"... Боком выходит.
Александр Александров
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