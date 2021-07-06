Закон и Порядок«Газпром» отказался от транзитных мощностей Польши и Украины Российская компания «Газпром» отказалась бронировать мощности на транзит газа через Украину и Польшу на будущий газовый год.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьViktor TumpurovУрожай гороха для них спасение.Игорь ЛопандинА не хрен вякать в сторону России,а то и рыбку съесть и на х... сесть,уроды.Геннадий БережновХорошо сидят на фото! Видимо газ всё таки пойдёт.Mila КРазводите коров, незалежники, добывайте газ от них.Александр ЗотовЧтобы в будущем иметь газ на Украине,фашистам придется оккупировать Европу и Америку,как пытался это сделать А.Гитлер.Vladimir LioubimcevГТС Польши и Украины - пройденный этап. Сейчас уже другие есть направления. А ведь к примеру Украина полностью была газифицирована. А теперь что? Ни отопления не будет, ни газа, ни горячей воды не будет... Вот что значит "нэзалэжнiсть"... Боком выходит.Александр АлександровСкачите дальше.Комментировать
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