Астроном Артур Брио рассказал подробности о внутренностях Луны

Астроном Артур Брио из Французского национального центра научных исследований выразил сомнения в эволюции магнитного поля Луны, проведя исследование, основанное на демонстрации существования внутреннего ядра Луны, передает «Московский комсомолец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии