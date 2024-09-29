Бедные люди: ученый разгадал истинный секрет долголетия

Большинство долгожителей объединяет один очень интересный факт. пожилые люди freepik.comПока эксперты в разных областях пытаются разгадать секрет долгожителей, возраст которых перевалил за вековой рубеж, это сделал австралиец Сол Ньюман.
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